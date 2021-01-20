Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkentte terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Başkentte terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Başkentte terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu yapılanma içeresinde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 zanlı, ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 20.1.2021 10:28 ABONE OL
Başkentte terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince terör örgütü DHKP-C'nin açık alan yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Söz konusu yapılanma içeresinde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 zanlı, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda kurusıkı tabanca, 15 av tüfeği fişeği ile çok sayıda örgütsel dergi ve doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkentte terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA