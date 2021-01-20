Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. Ülke gündemi ve koronavirüs ile mücadeledeki son durumun ele alındığı toplantı son olarak 11 Ocak 2021 tarihinde yapılmıştı. Bu haftaki kritik toplantı tarihi ise merakla bekleniyor. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında en son 11 Ocak'ta yapılmıştı. Bu haftaki Kabine toplantısının tarihi ise henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.