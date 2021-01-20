Son dakika | Başkan Erdoğan'dan reform duyurusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika reform açıklaması. Erdoğan önceki gün 9 ilde gerçekleşen AK Parti 7. Olağan kongrelerinin ardından dün de Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden yaptığı telekonferans bağlantısıyla katıldı. Partisinin kongrelerini hızla ve sağlıkla gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, buradaki konuşmasında gündeme ilişkin de çok önemli bilgiler verdi.

EKONOMİ VE HUKUKTA REFORMLAR TAMAM

Başkan Erdoğan gerçekleştirdiği konuşmada ekonomi ve hukuk alanında daha önce kamuoyuna ilan ettiği reform çalışmalarının söz verdiği gibi gerçekleştirildiğini ve artık hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. İşte Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından satır başları: