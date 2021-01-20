Son dakika | Başkan Erdoğan'dan reform duyurusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika reform açıklaması. Erdoğan önceki gün 9 ilde gerçekleşen AK Parti 7. Olağan kongrelerinin ardından dün de Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden yaptığı telekonferans bağlantısıyla katıldı. Partisinin kongrelerini hızla ve sağlıkla gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, buradaki konuşmasında gündeme ilişkin de çok önemli bilgiler verdi.
EKONOMİ VE HUKUKTA REFORMLAR TAMAM
Başkan Erdoğan gerçekleştirdiği konuşmada ekonomi ve hukuk alanında daha önce kamuoyuna ilan ettiği reform çalışmalarının söz verdiği gibi gerçekleştirildiğini ve artık hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. İşte Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından satır başları:
"REFORM ÇALIŞMALARI TAMAM"
Şimdiden reform gündemimizi oluşturmaya başladık. Ekonomi ve hukukta reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına geldi. Köklü reformlar için yürüttüğümüz çalışmaları da günü geldiğinde milletimizle paylaşacağız. Uluslararası alanda sözü dinlenmeyen bir ülkeden, her konuda süreçlerin gidişatını değiştiren bir ülke konumuna yükseldik. Salgın sonrası yeniden yapılanacak dünyada en önemli yükselen güç Türkiye olacak.
Erdoğan: AK Parti'nin yolu, milletin yolu, davası, milletin davası, gücü, milletin gücüdür. 18 yılda zaferle çıkmış bir partinin mensuplarının görevi, hedefi daha ileriye taşımaktır. Ne adam sendeciliğe, ne kibre, ne nefsi arzularımıza asla kapılmadan, halka ve hakka hizmet yolunda son nefesimize kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
"TÜRKİYE HAKKINDA SÖYLEYECEK SÖZLERİ YOK"
2023 seçimlerine kadar var gücümüzle çalışarak milletimizin karşısına bir kez daha alnı ak, yüreği ferah olarak çıkacağız. Tek taahhütleri Türkiye'yi 18 yıl öncesine geri götürmek olanlara cevabımızı, ülkemizin önüne çeyrek asırlık, yarım asırlık, bir asırlık vizyon koyarak vereceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusunda söyleyecek tek sözü olmayanların, kazanımlarımıza göz dikmeleri, kendi çapsızlıklarının, çaresizliklerinin, tembelliklerinin işaretidir. Biz kendi yolumuzda yürümeye, kendi işimize bakmaya milletimizin desteğiyle devam edeceğiz.
CHP'NİN TACİZ-TECAVÜZ SUSKUNLUĞUNA TEPKİ: KOKUŞMUŞ ZİHNİYETTEN ÜLKEYE FAYDA GELMEZ
KARA MİZAH ÖRNEĞİ: Daha kendi partisi içindeki taciz, hırsızlık ve tecavüzlerin hesabını veremeyenlerin bu ülkenin yönetimine talip olması kara mizah örneğidir. Kendine faydası olmayanın, nasıl başkasına faydası olmazsa bu kokuşmuş zihniyetten de ülkeye fayda gelmez.
MİLLETİMİZ İSTEMEZÜKÇÜLÜĞÜ YAŞAM BİÇİMİ YAPANLARA İTİBAR ETMEZ
Türkiye'nin diplomasiden, ekonomiye kadar geniş bir cephede yürüttüğü mücadelede, karşımızdakilerin değirmenlerine su taşıyarak kendi ülkelerini her fırsatta yabancıya şikâyet edenleri de unutmayacağız. İşte tüm bu ihanetlerden, tuzaklar ve saldırılardan kurtulan Türkiye, bugün artık bölgede ve dünyada dengeleri belirleyecek bir konuma ulaşmıştır. Milletimiz istemezükçülüğü hayat biçimi yapanlara itibar etmez.
KONGRE SONUÇLARI
ÇORUM: Mevcut il başkanı Avukat Yusuf Ahlatçı güven tazeledi. Ahlatçı, "2023-2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
AMASYA: Güven tazeleyen mevcut İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, "AK Parti milletine âşık bir harekettir" dedi.
KARABÜK: Mevcut il başkanı Avukat İsmail Altınöz, güven tazeledi.
DÜZCE: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın da katıldığı kongrede, mevcut il başkanı Mustafa Keskin, güven tazeledi.
BARTIN: İl Başkanı Turhan Kalaycı güven tazeledi. Ali ALTUNTAŞ-Ferhat LAP- Ali Faik ATAY/ SABAH