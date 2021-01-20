Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Vaka sayısından son dakika: Günlük hasta sayısı düşüşe geçti! İşte 20 Ocak koronavirüs vaka sayısı verileri

Vaka sayısından son dakika: Günlük hasta sayısı düşüşe geçti! İşte vaka sayısı verileri

SON DAKİKA koronavirüs haberi: resmi sitesi üzerinden yayınladığı koronavirüs tablosu ile 'de günlük tespit edilen vaka sayısı, salgın kaynaklı can kaybı, yoğun bakım hasta sayısı gibi tüm detayları erişime açıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda rakamların kritik seviyeyi aşmasıyla beraber 81 ilde kısıtlamalar uygulamaya geçmişti. Uzunca bir süredir uygulanan kısıtlamalar sonrası vakalardaki gözle görülür düşüş ise dikkat çekiyor. İşte :

Giriş Tarihi: 20.1.2021 20:03 Son Güncelleme: 20.1.2021 20:04 ABONE OL
Vaka sayısından son dakika: Günlük hasta sayısı düşüşe geçti! İşte 20 Ocak koronavirüs vaka sayısı verileri

SON DAKİKA koronavirüs haberi: Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınladığı koronavirüs tablosu ile Türkiye'de günlük tespit edilen vaka sayısı, salgın kaynaklı can kaybı, yoğun bakım hasta sayısı gibi tüm detayları erişime açıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda rakamların kritik seviyeyi aşmasıyla beraber 81 ilde kısıtlamalar uygulamaya geçmişti. Uzunca bir süredir uygulanan kısıtlamalar sonrası vakalardaki gözle görülür düşüş ise dikkat çekiyor. İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu:

20 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ

DÜNKÜ VERİLER

VAKA SAYISI:6.818
HASTA SAYISI: 761
VEFAT SAYISI: 167
İYİLEŞEN SAYISI:7.218

ARKADAŞINA GÖNDER
Vaka sayısından son dakika: Günlük hasta sayısı düşüşe geçti! İşte 20 Ocak koronavirüs vaka sayısı verileri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA