SON DAKİKA HABERİ: Evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapan HDP'li vekil hakkında soruşturma başlatıldı

HDP'Lİ VEKİLDEN PROVOKATİF HAREKET

Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Garo Paylan, Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ve İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu sabah saatlerinde annelerin eylem yaptığı HDP il binasına geldi. HDP'li milletvekillerini gören aileler, çadırdan çıkıp konuşmak istediler.

Aileler, 'çocuklarımız nerede' diye sorduğu milletvekilleri, annelerin sesini duymazdan geldi. Aileler seslerini yükseltince, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, ailelere dönüp zafer işareti yaptı. Bu harekât karşısında ortam bir anda gerildi. Aileler, polis barikatını geçip binaya girmeye çalıştı. Polis ve çevredekiler aileleri sakinleştirmeye çalışırken, oğlu Yusuf için evlat nöbetini tutan baba Celil Begdaş sinir krizi geçirdi.

Olduğu yerde yere yığılan babaya, 112 Sağlık ekipleri müdahale etti. Milletvekilleri, araçlarına binip parti binasından uzaklaşırken, aileler 'kahrolsun HDP-PKK' diye sloganlar atıp tepkilerini gösterdiler.