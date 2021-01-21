Son dakika haberi: HDP'li kadın başkan bakın kim çıktı!

ÖRGÜTE BAĞLILIĞI NEDENİYLE BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Nazlier'i teşhis eden gizli tanık da, "Ailecek PKK'ya verdikleri destekten dolayı HDP'den Belediye Başkanı seçildi. Ailesi örgüt tarafından çok sevilir. İki kardeşi örgüteydi. Biri bomba hazırlarken öldü.

Rojda evdeki gizli toplantılara katılırdı. Kadın teröristlerle çok yakın arkadaştı. Onların ihtiyaçlarını karşılayıp, kıyafetlerini yıkar, banyolarını yaptırırdı. Bölge sorumlusu Murat Üçer ile 5 teröristi araçla başka bir bölgeye naklini sağladı. Sanığın köydeki evi toplanma merkezi ve karargâh gibi çalışırdı" dedi.