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SON DAKİKA HABERİ: HSK’dan 9 Hakim ve Savcı’ya ihraç kararı

, bağlantıları tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığınca soruşturmaları yürütülen 9 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verdi.

HALİT TURAN HALİT TURAN
Giriş Tarihi: 21.1.2021 19:38 Son Güncelleme: 21.1.2021 19:49 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: HSK’dan 9 Hakim ve Savcı’ya ihraç kararı

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca haklarında soruşturma yürütülen hakim ve savcıların ihraç kararlarını değerlendirmeye alan Hakim Savcılar Kurulu, 9 Hakim ve Savcı'nın meslek geleceğiyle ilgili kararlar aldı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Genel Kurul'da yapılan görüşmelerin ardından heyet, 9 hakim ve savcının meslekten çıkarılmalarına karar verdi. İhraç edilen yargı mensuplarının haklarında ByLock yazışmaları, ankesörlü hat incelemeleri ve FETÖ soruşturmalarında elde edilen ifadeler ile HSK'ya ulaşan ihbarlar bulunduğu öğrenildi.

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SON DAKİKA HABERİ: HSK’dan 9 Hakim ve Savcı’ya ihraç kararı
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