Son dakika: Türkiye en fazla COVID-19 aşısı yapan ilk 10 ülke arasında

ürkiye koronavirüsle mücadelesinde tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Dünyada birçok ülke Türkiye'den kısa süre önce aşılama yapmasına rağmen bu alanda ülkemizin başarısı dünya basının dikkatinden kaçmadı.

Türkiye en fazla COVID-19 aşısı yapan ilk 10 ülke arasına girdi | Video

81 İLDE AŞI ODALARI HAZIRLANDI

Sağlık Bakanlığı'nın Çin ilaç şirketi Sinovac tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının 3 milyon dozluk ilk kısmının gelmesinin ardından hemen analiz çalışamaları başlatıldı. 81 ilde aşı odaları hazırlandı.

1 HAFTA İÇERİSİNDE 1 MİLYON KİŞİ AŞILANDI

Koronavirüsün en çok etkilediği ve ağır hastalık ihtimali olan riskli gruplar belirlendi ve doğru bir stratejile 1 hafta içersinden 1 milyon kişi aşılandı.

Peki diğer ülkelerin 3 haftada yakalayamadığı bu başarıyı Türkiye nasıl yakaladı?

Güçlü sağlık altyapısı şehir hastaneleri ve alanında uzman sağlık personlleriyle birlite Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan eylem planı süreçteki başarının altında yatan etkenler.

Türkiye aşılamada Avrupa’yı geride bıraktı | Video