Vaka sayısından son dakika: Günlük hasta sayısı düşüşe geçti! İşte 21 Ocak koronavirüs vaka sayısı verileri

SON DAKİKA koronavirüs haberi: Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınladığı koronavirüs tablosu ile Türkiye'de günlük tespit edilen vaka sayısı, salgın kaynaklı can kaybı, yoğun bakım hasta sayısı gibi tüm detayları erişime açıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda rakamların kritik seviyeyi aşmasıyla beraber 81 ilde kısıtlamalar uygulamaya geçmişti. Uzunca bir süredir uygulanan kısıtlamalar sonrası vakalardaki gözle görülür düşüş ise dikkat çekiyor. İşte 21 Ocak koronavirüs tablosu:

21 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ