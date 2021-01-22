Adalet Bakanı Gül'den Süleyman Soylu'nun annesine yazılan çirkin sözlere sert tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine sosyal medyada yazılan alçak sözler için çok sert tepki gösterdi ve ''Çirkin sözleri, kınıyorum, lanetliyorum'' dedi.

Bakan Gül'ün konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Kadınların haysiyeti onuru her şeyden önemli. Annelerine yapılan saldırııyı şiddetle kınıyorum.. Bu kişinin hukuk önünde en ağır cezayı bulacağına inanıyorum. Bakanımızın muhterem validelerine de acil şifalar diliyorum. Hiç kimsenin annesine, eşine, ailesine kimsenin küfretme hakkı yoktur. Aile en kutsalımızdır, kadınlar onurumuzdur. Kimin annesi olursa olsun en ağır şekilde elbette kınamak, yakışıksız ifadeleri engellemek de hepimizin görevi. Kanunlar toplumun ihtiyaçları için çıkarılır. Kanun dağıtımı yargıdadır, sosyal medyada değil. Bu tür hadiseleri de inşallah hiç kimse yaşamaz.

AYM'NİN ENİS BERBEROĞLU KARARI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AYM'nin Enis Berberoğlu kararına ilişkin "Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar bağlayıcıdır." açıklamasında bulundu.