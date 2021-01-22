Fransız basını ile Google telif ödemesi için anlaştı: Emsal teşkil ediyor! Google'ı ağır bir fatura bekliyor...

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Google, bir içerik üreticisi olarak hareket etmiyor. Google, haber siteleri, internet portalları tarafından üretilen içerikleri arama motoru üzerinden tüm dünyaya sunuyor. Bu sırada haberlerin içinde aldığı reklamları pazarlıyor. Bu sayede oldukça büyük gelir elde eden Google, içerik üreticilerine ise bu pastadan bir pay vermiyor. İçerik üreticileri sadece elde ettikleri trafikler ile kendi reklamlarını almaya çalışıyor.

FRANSA'DA BU DÜZEN YIKILDI

Google, Fransa'da mevcut düzenden ilk kez vazgeçti. Ülkedeki yayıncılar ile masaya oturan Google, içerikleri karşılığında telif ödemeyi kabul etti. Bu gelişme sonrası tüm dünyadaki yayıncılar büyük beklenti içine girdi.