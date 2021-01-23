Son dakika: 1 milyon 200 binden fazla kişi korona aşısı oldu! Aşı olanlar il il canlı takip edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı sayılarıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Koca Türkiye'de il il aşı yapılanların sayısını gösteren bir harita paylaştı.

İSTANBUL ZİRVEDE!

Aşı yapılanların sayısında en yüksek İstanbul olduğu gözlenirken Bakan Koca çoğunluğun sağlık çalışanı olduğunu da belirtti.

Koca "1.200.000'den fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224.000'den fazla kişi aşı oldu." ifadelerini kullandı.