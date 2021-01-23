İş adamlarını yalan haber yazıp yaymakla tehdit eden çete çökertildi

Kendilerini medya mensubu ve gazeteci olarak tanıtan Halit Aydıngöz ve Emrah Evren Öztürk isimli kişiler, haber sitesi görünümlü birçok internet sitesi açarak özel şirketler ve iş adamlarına yönelik olarak yalan haber yazıp yayacakları yönünde tehdit ve şantaj yoluyla maddi çıkar elde ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındılar.

"İTİBAR TEMİZLİĞİ" ADI ALTINDA İŞ ADAMLARINI HEDEF ALDILAR

Soruşturma, İzmir'de faaliyet gösteren Es Group firması sahibi Erol Demirbaş'a yaklaşık 2 ay önce gazete veya haber sitesi görünümlü çeşitli internet siteleri üzerinden peş peşe asılsız ve yalan haberler üzerinden şantaj yapılmasının ardından başladı. Kendini medya mensubu ve "sarı basın kartı sahibi" gazeteci olarak tanıtan zanlılar, "itibar temizliği" adı altında bağlantılı oldukları internet sitelerinde yaptıkları haberlerin kaldırılması karşılığında Erol Demirbaş'tan 500.000 TL para istediler. Parayı vermemesi durumunda da şirketleri, ailesi ve çevresindekiler hakkında asılsız haberlerin devam edeceği konusunda tehdit ettiler.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Savcılığa yaptığı suç duyurusu üzerine Emniyet güçleri ile iş birliği yapan iş adamı Erol Demirbaş, istedikleri parayı vereceğini söyleyerek suçluları ofisine davet etti. Görüşme esnasında parayı almak için tehditlerine devam eden şüpheliler, seri numarası önceden polis tarafından alınan 500.000 TL'yi alarak ofisten ayrıldılar. Ofis çıkışında polis tarafından yapılan baskında şantaj için aldıkları paralarla kıskıvrak yakalandılar.

YAĞMA SUÇUNU REKLAM ANLAŞMASI ADI ALTINDA GİZLEMİŞLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerden Halit Aydıngöz'ün daha önceki yıllarda önemli medya kuruluşlarında habercilik yaptığı, her iki şüphelinin de basın kartının olmadığı, basın yayın organlarını kullanarak, korkutarak ve tehdit ederek yağma eylemleri gerçekleştirdiği, yağma suçunu reklam anlaşması adı altında gizlemeye çalıştıkları, bu şekilde suçu nitelikli hale getirdikleri tespit edilerek, tutuklama talebiyle Mahkemeye sevk edildiler.

ONLARCA ÖZEL ŞİRKETİ HEDEF ALDILAR

Dava dosyasında, ilginç diyaloglar ve hedef kişilerin özel hayatına da uzanan yalan haber üzerinden onlarca özel şirkete karşı yürütülen kirli para kazanma hedefi ve şantaj yer alıyor. Haklarında gerçek dışı ve olumsuz yayın yapılmasından çekinen ve bu sebeple istedikleri parayı veren iş adamlarından elde edilen paranın miktarı ise henüz tam olarak bilinmiyor. Uzun zamandan bu yana maddi gelir sağladıkları tahmin edilen çetenin, görüşme esnasındaki konuşmalarında isimlerini geçirdikleri bazı İstanbullu iş adamlarının da işin içinde olduğu düşünülerek bu isimlerin de çete üyesi sıfatıyla soruşturmaya dahil edilmesiyle birlikte soruşturmanın derinlemesine devam etmesi bekleniyor.