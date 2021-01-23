Rize’de vinçten düşen işçi hayatını kaybetti

Rize'de bir işyerinin tabelasını değişmek isteyen 2 işçi, vinç sepetinin ters dönmesi ile yere çakıldı. İşçilerin biri kontrollü düşüp yara almazken, kafasını kaldırıma çarpan 38 yaşındaki Aslan Yıldız ise hayatını kaybetti.





Olay Rize Merkez'de bağlı Cumhuriyet caddesinde meydana geldi. Bir iş yerinin tabelasını değiştirmek isteyen 2 işçi, vinç sepetinin dönmesi ile yere düştü. İşçilerin biri kontrollü düşerken, 38 yaşındaki Aslan Yıldız ise kafasını kaldırıma çarptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aslan Yıldız tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan iş güvenliği olmadığı iddiasıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldı.