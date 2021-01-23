Son dakika haberi: Başkan Erdoğan dev projeleri hizmete açtı! Dikkat çeken kuraklık mesajı...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Bölgesel ve küresel, siyasi, askeri, kültürel, ekonomik bir güç olarak tevarüs etme iddiamız her geçen gün daha belirgin şekilde ete kemiğe bürünüyor." dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dev projelerin açılış töreninde önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz. İnşallah Diyarbakır'da sulanmayan tek karış arazi bırakmayacağız.

Silvan projesi, kaya dolgusunun tamamlanmasıyla dörtte üçü biten Silvan Barajı'yla birlikte 8 ayrı barajı ve 23 sulama tesisini bünyesinde barındıran, 2 milyon 360 bin dekar alanı sulayacak dev bir projedir.

KURAKLIK MESAJI

Geçen 18 yılda 255 milyar liralık yatırımla 600 adet barajı hizmete alarak 45 milyar metreküplük depolama hacmine ulaşmamış olsaydık işimiz gerçekten çok zordu. Yeraltı barajları üzerinde duruyoruz. Ülkemizi bu imkandan faydalandırmak için hızla harekete geçtik.

2023'E KADAR 150 YER ALTI BARAJINI TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ

Başkan Erdoğan kuraklık tehlikesine dikkat çekerek, "Karşı karşıya bulunduğumuz durum, bizi alternatif su depolama yöntemleri arayışına itmektedir." dedi. Erdoğan, "Halen devam eden çalışmalarla 2023'e kadar 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz." sözlerini kullandı.

Türkiye'yi eski günlerine geri döndürmekten söz eden kaos ve kriz tüccarlarının kazanımlara göz dikdiklerini biliyoruz. Nice ülkenin nice toplumun yaşadığı acıları bize de tattırmak isteyenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Eski Türkiye'nin ne anlama geldiğini en iyi Diyarbakır bilir.

Milletimiz, hiç kimsenin demokratik ve ekonomik kazanımlarına el uzatmasına izin vermeyecektir.

Kadim çağlardan beri bölgenin ilim ve irfan yuvası, medeniyet ve refah kapısı olan Diyarbakır, bu yeni dönemde de Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olmayı sürdürecektir.

DİYARBAKIR'IN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Yaptığımız yatırımlarla, getirdiğimiz hizmetlerle, kazandırdığımız eserlerle Diyarbakır'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sürecinde ülkemiz büyük avantajlara sahiptir.

Bölgesel ve küresel, siyasi, askeri, kültürel, ekonomik bir güç olarak tevarüs etme iddiamız her geçen gün daha belirgin şekilde ete kemiğe bürünüyor.