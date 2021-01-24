Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önemli kararların kamuoyuna duyurulduğu Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin sunum yapmasının beklendiği toplantıda özellikle restoran ve kafelerle ilgili kararların alınması beklenmektedir. Bu bakımdan; bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bu hafta Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağına ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. Tarih belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır. Kabine Toplantısı'nda ele alınması beklenen konular ise şu şekilde;