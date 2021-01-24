Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Soylu, HDP binasına düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı

Son dakika: Bakan Soylu, binasına düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı

İçişleri Bakanı , ilçe binasında asılı, terör örgütü PKK elebaşı 'ın afiş ve posterlerinin indirilmesi, asanların yakalanması için düzenlenen operasyonun görüntüsünü paylaştı. Bakan Soylu, "Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez" şeklinde konuştu

DHA
Giriş Tarihi: 24.1.2021 12:00 ABONE OL
Son dakika: Bakan Soylu, HDP binasına düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Esenyurt ilçe binasında asılı, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin indirilmesi, asanların yakalanması için düzenlenen operasyonun görüntüsünü paylaştı. Bakan Soylu, "Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Esenyurt HDP binasına operasyon açıklaması | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, HDP Esenyurt ilçe binasına düzenlenen operasyonun görüntüsü paylaştı. Bakan Soylu, paylaştığı görüntü ile birlikte "23 Ocak 2021. Gece 23.30, Esenyurt HDP binası. Demokrasinin istismarı her daim mümkündür. AİHM kararları, Venedik kriterleri vs. Batı istismara müsaade etmiyor, ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez" dedi.
Öte yandan Bakan Soylu'nun paylaştığı görüntüde, operasyonda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin indirildiği görüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bakan Soylu, HDP binasına düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA