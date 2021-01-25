Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İBB’nin ‘ayrımcı’ Genel Sekreteri Yeşim Meltem Şişli ile ilgili son dakika gelişmesi

’nin ‘ayrımcı’ Genel Sekreteri ile ilgili son dakika gelişmesi

Genel Sekreter Yardımcısı 'nin çalışanı kadınlara yönelik ayrımcı söylemlerine ilişkin ’nca yapılan inceleme tamamlandı. TİHEK, Şişli hakkında ‘inanç’ temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğini gerekçe göstererek 10 bin lira idari para cezasına çarptırdı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 25.1.2021 15:45 Son Güncelleme: 25.1.2021 15:49 ABONE OL
İBB’nin ‘ayrımcı’ Genel Sekreteri Yeşim Meltem Şişli ile ilgili son dakika gelişmesi

İBB'de başörtülü hanım çalışanlara toplantılarda hakaret, onur kırıcı ve rencide edici tavırlar ve ifadelerle saldırdığı öne sürülen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nca başvuru üzerine hakkında resen inceleme başlatılan Şişli hakkında karar çıktı.

10 BİN LİRA PARA CEZASI

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Yeşim Meltem Şişli tarafından 'inanç' temelinde ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmetti. Bu kapsamda Şişli, 10 bin lira idari para cezasına çarptırıldı.

Kararda, Şişli'nin 6701 sayılı kanunda sayılan 'inanç' temelinde 'taciz' uyguladığı belirtildi.

9 YILLA YARGILANIYOR

Bilindiği gibi, Şişli hakkında İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Şişli hakkında 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan ceza talep edilen iddianame hazırlandı. Şişli'nin 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İBB’nin ‘ayrımcı’ Genel Sekreteri Yeşim Meltem Şişli ile ilgili son dakika gelişmesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA