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Twitter'dan paylaştı: 'den flaş görüntüler...

, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T (HİK) ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarımız, ’de eğitim görevi icra etti." açıklamasında bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 25.1.2021 15:30 Son Güncelleme: 25.1.2021 15:49 ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan paylaştı: Doğu Akdeniz'den flaş görüntüler...

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildiğini duyurdu. MSB, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T (HİK) ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarımız, Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra etti." açıklamasında bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan paylaştı: Doğu Akdeniz'den flaş görüntüler...
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