Peygamberimize hakaret ettiği videoları yayınlıyordu! O kullanıcıya soruşturma

Youtube'da 'Akıl ve Bilim' adlı kanalda Yakup Deniz isimli bir sosyal medya kullanıcı, Hazreti peygamberimize hakaret içeren videolar yayınlıyordu.

Bu kişinin peygamberimizi (haşa) baskın, soygun yapan, cinayet işleyen biri olarak anlatması büyük tepki çekmişti.

BAŞSAVCILIK DUYURDU

Söz konusu videolar ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün kullanıcının tespit edilip cezalandırılması için Re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Duyuruda, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Yakup deniz isimli kullanıcının YouTube sosyal paylaşım sitesindeki 22/01/2021 tarihli video içeriğinde peygamberimize karşı kullandığı hakaret içerikli sözler nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştır' denildi.