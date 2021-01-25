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Son dakika: operasyonunda 25 tutuklama... Aralarında tapu müdürü de var!

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, aralarında personellerinin de bulunduğu 40 şüpheliye yönelik bir operasyonu gerçekleştirilmişti. Yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden 25’i tutuklanırken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler arasında tapu müdürünün de olduğu belirtildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 25.1.2021 22:15 Son Güncelleme: 25.1.2021 22:27 ABONE OL
Son dakika: Rüşvet operasyonunda 25 tutuklama... Aralarında tapu müdürü de var!

Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde, aralarında tapu müdürünün de bulunduğu 11 personelin, rüşvet karşılığında tapu işlemlerini hızlandırdığını tespit eden Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir operasyon başlatmış ve bu çalışma kapsamında 39 şüpheliyi düzenlediği şafak operasyonuyla gözaltına almıştı.

25 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisin yürüttüğü çalışmalar kapsamında tapu işlemlerini hızlandırmak karşılığında; 5 bin liraya kadar rüşvet alışverişi yaptığı belirtilen 39 şüpheliden 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelilerin arasında tapu müdürünün de olduğu belirtildi.

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Son dakika: Rüşvet operasyonunda 25 tutuklama... Aralarında tapu müdürü de var!
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