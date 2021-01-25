Son dakika: Rüşvet operasyonunda 25 tutuklama... Aralarında tapu müdürü de var!

Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde, aralarında tapu müdürünün de bulunduğu 11 personelin, rüşvet karşılığında tapu işlemlerini hızlandırdığını tespit eden Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir operasyon başlatmış ve bu çalışma kapsamında 39 şüpheliyi düzenlediği şafak operasyonuyla gözaltına almıştı.

25 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisin yürüttüğü çalışmalar kapsamında tapu işlemlerini hızlandırmak karşılığında; 5 bin liraya kadar rüşvet alışverişi yaptığı belirtilen 39 şüpheliden 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelilerin arasında tapu müdürünün de olduğu belirtildi.