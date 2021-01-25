Son dakika: Ankara kaçırılan gemi mürettebatı için seferber oldu

SAĞ KURTULAN BAŞMÜHENDİS ANLATTI: 6-7 SAAT UĞRAŞTILAR

Denizcilik Dergisi'nde yer alan habere göre; Haydutların Gine Körfezi'nde MV Mozart adlı konteyner gemisine saldırarak ikinci mühendisi öldürdüğü ve 15 denizciyi kaçırdığı olaydan sağ kurtulan Başmühendis Süha Tatlıgül tüyler ürperten o anları anlattı. Saldırının sabah 6'da başladığını belirten Tatlıgül, "Dümen dairesine saklanıp sac kapıları koyduk. 6, 7 saat kapıları kırmaya çalıştılar. Öğlen 13.30 civarı kesme taşı ile kesip içeri girdiler. Ben kapıda açılmayı görünce halatın arkasındaki menholden içeri atladım. Karanlık bir yere saklandım"

İÇERİ GİRER GİRMEZ ATEŞ AÇTILAR

"İçeri girer girmez ateş açtılar. Azerbaycan Türkü olan ikinci mühendisimiz öldü. 14.30 civarı sessizlik oldu. 3. zabit ve yağcı dümen dairesine gelip gittiler diye bağırınca dışarı çıktım. Hemen makinayı hazırlayıp yol verdim. Sağlığım şu an iyi"