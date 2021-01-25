Kovid-19 pandemisi hakkında vatandaşlara danışma hizmeti vermek üzere kurulan Kovid-19 İletişim Merkezi'nin faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Dr. Fatih Aydın, Kovid-19 İletişim Merkezi'ne bugüne kadar bin 439 çağrı geldiğini, bunlardan bin 40'unun tıbbi danışmanlık, 389'unun ise tıbbi yardım talebi içerdiğini söyledi.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLECEK

Covid-19 salgını ile mücadelede en ufak bir gevşekliğe, rehavete yer verilmeyeceğini belirten Vali Tuncay Sonel, Kovid-19 salgını ile mücadelemizde en ufak bir gevşeklik, en ufak bir rehavetin vaka sayılarının artmasına neden olduğunu belirtti. Vali Sonel, "O sebeple sahadaki denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Denetimlerimizi daha da hissedilir hale getireceğiz. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde ve saatlerde, bu kısıtlamaya uygun hareket edilmediğini gözlemliyoruz. Bunun için de daha etkin denetimler yapacağız. Emniyet ve Jandarma birimlerimiz, şok yol denetimleri yapacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız, onların sağlığı için belirlenen kurallara riayet etmelerdir. Aşı çalışmalarının sürdürüldüğü bugünlerde biraz daha dişimizi sıkmalıyız. Bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz ve başaracağız" şeklinde konuştu.