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İçişleri Bakanı Soylu’dan Kılıçdaroğlu'na "militan" tepkisi

İçişleri Bakanı , lideri ’nun TBMM Grup Toplantısı’nda valiler ve kaymakamlar için ‘militan’ ifadesini kullanmasından kaynaklı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun derdi belli, 'Militanlarıma dokunma.' ama dokunacağız." dedi.

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Giriş Tarihi: 26.1.2021 19:27 ABONE OL
İçişleri Bakanı Soylu’dan Kılıçdaroğlu'na militan tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Artık rektöründen başçavuşuna uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı" ifadelerini kullanmış, CHP'li Berhan Şimşek katıldığı bir televizyon programında valiler ve kaymakamlar için 'militan' demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda 'militan' söylemini devam ettirdi.

“CHP, vatan için can verenlere ‘Militan’ diyerek saldırıyor”

SOYLU: "KILIÇDAROĞLU'NUN DERDİ BELLİ, 'MİLİTANLARIMA DOKUNMA.' DOKUNACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'militan' ifadesi hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"PKK terör örgütünden tutuklanan belediye meclis üyeleri Militan değil, birlikte hareket ettiğiniz Kandil'in partisinin teşkilatlarını elebaşının posterleriyle süsleyenler Militan değil. Ancak terörle, uyuşturucuyla, her türlü suçla mücadele eden, şehirlerine, yaşayanlarına kendini adayan vali ve kaymakamlarımız militan. Kılıçdaroğlu'nun derdi belli, 'Militanlarıma dokunma.' Dokunacağız.

Bu tek parti döneminin sabıkalıları hakkında Bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de militan denilerek hakaret edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik. Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu, genelge diyerek yine bilgisizliğin ve cehaletin altına imza attı. Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dostlarına tavsiyem, tedaviye ikna edilmesidir."

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İçişleri Bakanı Soylu’dan Kılıçdaroğlu'na "militan" tepkisi
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