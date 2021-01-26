A Haber'de 'Ajans Gün İçi' programının sunucusu Cansın Helvacı'nın bu haftaki konuğu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü oldu. Özlü, sokak kısıtlamasının ne zaman sona ereceği ile ilgili bilgi verdi.

Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman sona erecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı | Video

SORULARI YANITLANDIRDI

Normalleşmeyle ilgili her şeyin yolunda gitmesi halinde tarih veren Prof. Dr. Özlü, merak edilen 'Aşı olunca koruma hemen başlar mı? Aşılanan kişiler virüs bulaştırır mı? Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma kısıtlamaları ne zaman kaldırılır? Lokanta, kafe ve restoranlardaki kısıtlamalar sona erecek mi?' gibi tüm sorulara yanıt verdi.

"BU HEMEN OLACAK BİR SÜREÇ DEĞİL"

Özlü, "Hepimiz aşıyı olup bu sıkıntılı süreçten kurtulmak istiyoruz, ancak bu hemen olacak bir durum değil. Çünkü aşıyı olacağız, 4 hafta sonra ikinci dozumuzu olacağız. Daha sonra da iki hafta geçecek yani bir buçuk ay sonra korumaya başlanacak. Ama bu kişisel olarak korumadır. Aşı hastalığa bağlı ölümden kurtaracak." dedi.

MART AYINA İŞARET ETTİ

Ayrıca Özlü, "Eğer şubat ayında aşılamayı yapabilirsek ve 50 milyon doz gelirse 15 Mart'a kadar bağışıklık oluşursa toplumda bu risk grubunda bulunanlara aşıyı yapabilirsek o zaman Mart 15'ten sonra çok belirgin bir rahatlama olacak. İnanıyorum yaza büyük bir rahatlamayla gireceğiz." dedi.