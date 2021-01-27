Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika kısıtlama açıklaması! Yasaklar ne zaman kalkacak? Kabine toplantısını işaret etti...

Son dakika haberi; Bu yılın ilk kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Koronavirüs vaka sayısındaki ciddi düşüşün ardından esnaf ve işletme sahipleri, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek restoran ve kafelerin açılması yönünde talepte bulunarak, gözlerini kabine toplantısı tarihi ve saatine çevirdi. Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasaklar ve kısıtlamalar ne zaman kalkacak sorusuna yanıt verdi. Peki, Kabine toplantısı için gündemde neler var ve kısıtlamalar kalkacak mı? İşte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısıtlamalar ne kabine toplantısı hakkında yaptığı son açıklama...

SON DAKİKA HABERİ: BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN KISITLAMA AÇIKLAMASI!

AK Parti grup toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, kısıtlamalar kalkacak mı sorusunu cevapladı.