CHP'deki tecavüzde son dakika: Seçim çalışması var diye dağ evine götürmüş!

Son dakika haberi: CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız'ın kendisine tecavüz ettiğini ve sonrasında darp ettiğini iddia eden parti üyesi Nurcan Y.'nin yaşadığı skandalla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Tüyler ürperten iddialar, tanık ifadeleriyle doğrulandı. Anne Fatma Y., Kenan Yıldız'ın kızıyla dağ evinde zorla birlikte olduğunu belirtirken, mağdurun eniştesi Erhan T, seçim çalışması bahanesiyle baldızının kandırıldığını ileri sürdü.

İşte seçim çalışması olduğu yalanıyla genç kadını dağ evine götüren CHP'li başkanın tecavüzüne dair çarpıcı son dakika detayları ve bugün 39 yaşında olan kadının yaşadıkları...