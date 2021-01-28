Evlat nöbetinde konuşan baba adeta isyan etti

Terör örgütü tarafından kaçırılan evlatları için Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelere katılım sürüyor. Oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtaran anne Hacire Akar'ın çağrısı üzerine 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Eylemin 514'üncü gününde Van'dan 6 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan oğlu Abdulalim için gelen baba Eyüp Baran oturma eylemine katıldı. Şuana kadar 20 ailenin evladına kavuştuğu eylemde sayı 196'ya yükseldi.

Teröristler 9 yaşında eline bomba verdi, 13 yaşında kaçırdı | Video

"TERÖRİSTLER 9 YAŞINDA OĞLUMUN ELİNE BOMBA VERDİLER"

Baba Baran, oğlu Abdulalim'in 9 yaşında okula giderken PKK'lı teröristler tarafından eline verilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 parmağını kaybeden oğlunun 13 yaşında kandırılıp dağa kaçırıldığını söyledi.

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anne: Oğlumu HDP'den istiyorum

Evin bahçesinde 9 yıl önce oynarken kaçırılan oğlu için Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme katıldığını belirten baba Baran, "Bir daha kendisinden haber alamdık. Ben oğlumdan bir haber alıncaya kadar buradan gitmeyeceğim. Oğlum beni görüyor veya izliyor ise kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum. Oğlumun bir an önce gelmesini bekliyorum. Eylemimde oğlum gelinceye kadar burada bekleyeceğim" dedi.