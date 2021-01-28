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ve 'da kar yağışı etkili olacak mı? Meteoroloji'den uyarısı

haberleri: , 28 Ocak hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yapılan son dakika tahminlerinin ardından "'da kar yağışı etkili olacak mı?" ve "Bugün 'ya kar yağacak mı?" gibi vatandaşların merak ettiği sorular yanıt bulmuş oldu. İşte Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısının detayları...

Giriş Tarihi: 28.1.2021 09:17 Son Güncelleme: 28.1.2021 09:58 ABONE OL
İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak mı? Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü,28 Ocak hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak yayınladı. Meteoroloji'nin yayınladığı raporun ardından özellikle "İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak mı?" sorusunun cevabı yanıt bulmuş oldu. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporunun detayları...

28 OCAK HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Erzurum, Ağrı, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara ile iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri, Marsin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde kuvvetli(21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yağun kar (20-50 cm),Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kuvvetli kar (5-15 cm) şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde azalacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

FIRTINAYA DİKKAT

Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette; Marmara'nın kuzeyi, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yağun kar (20-50 cm),Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kuvvetli kar (5-15 cm) şeklinde olması başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak Antalya'yı Konya'ya bağlayan geçitlerde yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKDENİZ İÇİN YAĞMUR UYARISI

Yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri, Marsin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da gün içerisinde hava sıcaklılarının gün içerisinde en düşük sıfır, en yüksek 5 dereceyi görmesi bekleniyor. Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, batı ve yüksekleri ile zamanla il geneli kar yağışlı olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir ve Çanakkale çevrelerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, Anadolu yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

MANİSA °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesiminde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda kuvvetli, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğusunun yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C

Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu

RİZE °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, güney ve batı kesimleri ile Erzurum ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KARS °C, -3°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Çok bulutlu

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İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak mı? Meteoroloji'den son dakika uyarısı
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