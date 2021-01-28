Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü,28 Ocak hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak yayınladı. Meteoroloji'nin yayınladığı raporun ardından özellikle "İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak mı?" sorusunun cevabı yanıt bulmuş oldu. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporunun detayları...
28 OCAK HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Erzurum, Ağrı, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara ile iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri, Marsin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde kuvvetli(21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yağun kar (20-50 cm),Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kuvvetli kar (5-15 cm) şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde azalacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
FIRTINAYA DİKKAT
Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette; Marmara'nın kuzeyi, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Yağışların, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yağun kar (20-50 cm),Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kuvvetli kar (5-15 cm) şeklinde olması başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak Antalya'yı Konya'ya bağlayan geçitlerde yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
AKDENİZ İÇİN YAĞMUR UYARISI
Yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri, Marsin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
İstanbul'da gün içerisinde hava sıcaklılarının gün içerisinde en düşük sıfır, en yüksek 5 dereceyi görmesi bekleniyor. Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, batı ve yüksekleri ile zamanla il geneli kar yağışlı olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir ve Çanakkale çevrelerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 5°C
Çok bulutlu, Anadolu yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 1°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı
DENİZLİ °C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
İZMİR °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
MANİSA °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesiminde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda kuvvetli, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğusunun yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 1°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
Çok bulutlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 7°C
Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu
RİZE °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, güney ve batı kesimleri ile Erzurum ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
HAKKÂRİ °C, 0°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KARS °C, -3°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SİİRT °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Çok bulutlu