Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan tam not aldı! İşte insan odaklı reform paketi...

Son dakika haberi... İnsan odaklı İnsan Hakları Eylem Planı'nın 49 hedefi, 374 faaliyeti bulunuyor. Yapılacakların 128'inin kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile 60'ı yönetmelikle, 186'sı ise idare faaliyetle hayata geçirilmesi planlanıyor. Önümüzdeki günlerde iki bakan MHP başta olmak üzere diğer partilere giderek partilerin paket ile ilgili görüşlerini alacak.