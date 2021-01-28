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: 'tan kaçanlara müjde! 7 adımda mesajlarınızı 'a taşıyabilirsiniz

haberleri: 'ın, özel hayatın gizliliğini ihlal eden skandal veri paylaşımı kararının ardından kullanıcılar alternatif mesajlaşma uygulamalarına yönelmişti. WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından , uygulamalar arası geçişi kolaylaştıracak bir özelliği kullanıma sundu. Artık WhatsApp kullanıcıları Telegram'a geçerken sohbet geçmişlerini de taşıyabilecek. İşte 7 adımda WhatsApp sohbet geçmişini Telegram'a taşımanın yolu...

Giriş Tarihi: 28.1.2021 15:27 Son Güncelleme: 28.1.2021 16:06 ABONE OL
Son dakika: WhatsApp'tan kaçanlara müjde! 7 adımda mesajlarınızı Telegram'a taşıyabilirsiniz

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini yenilemesi ve kullanıcı verilerinin Facebook ile paylaşılacağını açıklamasından sonra kullanıcılar, BİP, Telegram, Yaay ve Signal gibi alternatif mesajlaşma uygulamalarına yönelmişti. WhatsApp'ın tepki çeken kararı sonrası söz konusu uygulamalar kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

O uygulamalardan birisi olan Telegram, WhatsApp kullanıcılarının bir hayli işine yarayacak bir özelliğe kavuştu. NTV'de yer alan habere göre, Telegram, uygulamalar arası geçişi kolaylaştıracak bir özelliği kullanıma sundu. Artık WhatsApp kullanıcıları Telegram'a geçerken sohbetlerini de taşıyabilecek.

Peki WhatsApp sohbet geçmişini Telegram'a aktarmak ne yapılması lazım? İşte 7 adımda WhatsApp sohbet geçmişini Telegram'a taşımanın yolu...

1 - iPhone veya Android telefonunuzdan WhatsApp uygulamasını açın.

2 - WhatsApp uygulamasından Telegram'a taşımak istediğiniz sohbeti açın.

3 - WhatsApp'taki grup veya kişi sohbetinin adına tıklayın. Açılan menüden sohbeti dışarı aktar seçeneğine tıklayın.

4 - Sohbetlerinizi dilerseniz fotoğraf ve videoları dahil ederek aktarabilirsiniz. Bu ekrandan medyasız ya da medyayı dahil et seçeneklerinden dilediğinizi seçin.

5 - Bu işlemden sonra karşınıza gelecek olan paylaş menüsünden ise Telegram uygulamasını seçin.

6 - Sohbet geçmişlerinizi aktarmak istediğiniz Telegram sohbetini seçin.

7 - Açılan ekrandan İçe Aktar seçeneğini seçin.

NE OLMUŞTU?

WhatsApp 4 Ocak'ta AB ülkeleri dışındaki ülkelerdeki kullanıcılarına yönelik Gizlilik İlkesi'ni yayımlamıştı.

Gizlilik İlkesi'nde "Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur. Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler." ifadeleri yer almıştı.

WhatsApp'ın 8 Şubat'a kadar yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmesi kullanıcılardan tepki çekerken, "Avrupa Bölgesi" kullanıcılarının bu güncellemeden etkilenmeyeceğini, bu bölgedeki kullanıcıların verilerinin Facebook şirketleriyle paylaşılmayacağını duyurması da başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede "çifte standart" eleştirilerini gündeme getirmişti.

WhatsApp yeni açıklaması ile WhatsApp ve Facebook'un mesajları göremediğini tekrar teyit ederken, eleştirilerin odağında yer alan güncellemeden Avrupa Bölgesi'nin muaf tutulması ve 8 Şubat'a kadar kabul etme zorunluluğu ile ilgili ise detaylara yer vermedi.

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Son dakika: WhatsApp'tan kaçanlara müjde! 7 adımda mesajlarınızı Telegram'a taşıyabilirsiniz
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