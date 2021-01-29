Annelerin önünde eylem yaptığı HDP binası ‘tadilat’ gerekçesiyle boşaltıldı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan annelerin önüne çadır kurduğu HDP il binası tadilat gerekçesiyle boşaltıldı. İstanbul Esenyurt HDP binasına yapılan baskın sonrası Diyarbakır'daki binanın boşaltılması dikkat çekti.

Terör örgütü tarafından kaçırılan evlatları için Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti 515 gündür sürüyor. Oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtaran anne Hacire Akar'ın çağrısı üzerine 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, çocuklarını PKK terörün elinden kurtarmak için mücadele ediyor. 196 ailenin çadır kurduğu HDP il binası tadilat gerekçesiyle boşaltıldı. Binada onlarca battaniye, yastık çıkarıldı.

Parti çalışmalarının ise Yenişehir İlçe Başkanlığı'nda yürütüleceği öğrenilirken, ailelere bu duruma tepki gösterdi. Oğlu Özkan için nöbet tutan baba Süleyman Aydın da, "HDP, annelere mücadelesi karşısında duramayıp burayı terk ederek kaçtılar, çocuklarımızı alana kadar peşlerini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Eylemi başlatan annelerden Ayşegül Biçer, "Nereye gitseler annelerin elleri onların ensesinde olacaktır" dedi. Kızı Songül için eylem yapan anne Fatma Akkuş da, "Çocuklarımız bu binaya girdikten sonra kayboldu. Şimdi tadilat bahanesiyle kaçıyorlar. Çocuklarımızı onlardan alana kadar peşlerini bırakmayacağız" dedi.