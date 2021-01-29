CHP milletvekili sayısı kaç oldu? Bugünkü istifalar sonrası CHP'nin kaç milletvekili kaldı?

Parti içinde patlak veren taciz ve cinsel istismar olayları sonrasında CHP'de sular durulmuyor. Parti içi demokrasi eksikliği, Atatürk ilkelerinden uzaklaşma ve çıkar kavgalarını gerekçe gösteren üç milletvekili bugün CHP'den istifa etti. Mehmet Çelebi, Özcan Özel, Hüseyin Avni Aksoy'un istifasının ardından CHP milletvekili sayısı araştırılmaya başlandı. Son olarak haziran ayında 1 CHP'li milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesi ile CHP'deki vekil sayısı 138'e gerilemişti.

CHP MİLLETVEKİLİ SAYISI

29 Ocak 2021 tarihi itibariyle CHP milletvekili sayısı 135. Bu milletvekillerinden 17'si kadın, 118'i ise erkek.

"ÇABALARIMIZ SONUÇSUZ KALDI"

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen üç milletvekili CHP'de depreme yol açan istifa gerekçelerini tek tek anlattı.