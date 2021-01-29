CHP milletvekili sayısı kaç oldu? Bugünkü istifalar sonrası CHP'nin kaç milletvekili kaldı?

Parti içinde patlak veren taciz ve cinsel istismar olayları sonrasında CHP'de sular durulmuyor. Parti içi demokrasi eksikliği, Atatürk ilkelerinden uzaklaşma ve çıkar kavgalarını gerekçe gösteren üç milletvekili bugün CHP'den istifa etti. Mehmet Çelebi, Özcan Özel, Hüseyin Avni Aksoy'un istifasının ardından CHP milletvekili sayısı araştırılmaya başlandı. Son olarak haziran ayında 1 CHP'li milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesi ile CHP'deki vekil sayısı 138'e gerilemişti.
CHP MİLLETVEKİLİ SAYISI
29 Ocak 2021 tarihi itibariyle CHP milletvekili sayısı 135. Bu milletvekillerinden 17'si kadın, 118'i ise erkek.
"ÇABALARIMIZ SONUÇSUZ KALDI"
TBMM'de basın toplantısı düzenleyen üç milletvekili CHP'de depreme yol açan istifa gerekçelerini tek tek anlattı.
Çelebi, "'Partide olmayan ülkeye vaat edilemez' dedik. Partiyi birinci parti yapmak için çabalayalım dedik. Özgür Özel ile yaptığımız görüşmelerde görüşlerimizi sunduk, çabalarımız sonuçsuz kaldı. Her aşamada birçok uyarıda bulunduk, ama CHP'deki yanlışları düzeltmek yerine bende bozguncu bir ruh görmeyi tercih ettiler. Yok saymak istediler" diye konuştu.
Çelebi "İktidarın çöplüğünde yeni dostlar ararken, partili evlatlarını dışlayan CHP'ye geldik. Atatürk demekten imtina eden CHP'ye geldik. Hem demokrasi vaat edip hem itaat eden anlayışını hakim kılanlara, Atatürk'ü soykırımcı olarak gören HDP'ye ses çıkaramayan yöneticilere, Atatürk ile ordu ile milli değerlerimiz ile ilgili hadsizce konuşan danışman bozuntulara ses çıkaramayan kimi vekillere, kumpaslarla dizayn edilmiş kurultaylara, fikir özgürlüğünün kalesi partiden parti yönetiminden farklı düşüneni ötekileştiren CHP'ye geldik" ifadelerini kullandı.
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"SÖNEREK YOK OLMAYACAĞIM"
"Yanlışları görüp susabilirdim" diyen Çelebi sözlerini şöyle sürdürdü
" Bunu kendime yakıştıramam. Makam ve mevkiler onlar için her şeyi göze alanlara kalsın. Ben halka vekillik yapmaya geldim. Sindirilmeye veya susturulmaya değil. Sönerek yok olmayacağım. Yanmaya varım. Sen yanmasan, ben yanmasam, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Eksik parti içi politika uygulamaları, ötekileştirme, çıkarcılık nedeniyle partiden istifa ediyorum."
"ATATÜRK İLE SORUNU OLANLARI GÖREVDEN ALINMALI"
Yalova Milletvekili Özcan Özel de isitfa gerekçesini anlatırken "Atatürk ile sorunu olanların görevden alınması, '10 Aralık hareketine' geçit verilmemesi, büyük CHP için birliğin sağlanması. Birinci parti olması için çaba harcanması. HDP yönetimiyle sınır koyulması. Kurucu değerler ile 10 Aralık tarihli mektubumuzu değerlendirilmesini istedik. Israrlarımıza rağmen birlikteliği sağlayamadık." "DÜŞÜNCELERİMİZ HİÇ CİDDİYE ALINMADI"
Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ise "Düşüncelerimiz hiç ciddiye alınmadı. 8 Aralık 2020'de HDP hariç tüm grupların alkışladığı bir konuşmayla uyardım " ifadelerini kullandı.