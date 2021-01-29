Son dakika: Bakan Koca'dan mutasyon açıklaması! 128 vatandaşımızda görüldü

SON DAKİKA: "KONTROL ETMEK ELİMİZDE"

"Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak." diyen Bakan Koca, "Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız." ifadelerini kullandı.