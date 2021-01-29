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Son dakika: Bakan Koca'dan mutasyon açıklaması! 128 vatandaşımızda görüldü

Sağlık Bakanı 'dan son dakika mutasyon açıklaması! Bakan Koca 128 vatandaşımızda mutasyonlu koronavirüs görüldüğünü belirterek "Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. ’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü." dedi.

Giriş Tarihi: 29.1.2021 20:21 Son Güncelleme: 29.1.2021 21:02 ABONE OL
Son dakika: Bakan Koca'dan mutasyon açıklaması! 128 vatandaşımızda görüldü

Bakan Fahrettin Koca "Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü." dedi.

SON DAKİKA: "KONTROL ETMEK ELİMİZDE"

"Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak." diyen Bakan Koca, "Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Bakan Koca'dan mutasyon açıklaması! 128 vatandaşımızda görüldü
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