İstanbul Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, İSMEP projeleri kapsamında 2006 yılından bu yana 2,3 milyar avro civarında dış finansman sağlandığını, bu kaynağın eğitim başta olmak üzere sağlık sektöründeki birçok kamu binalarının güçlendirilmesi ya da yıkılarak yeniden yapılması faaliyetlerinde değerlendirildiğini ifade etti.

İstanbul Valiliği İSMEP Direktörü Elgin ise İstanbul'da olası 7,5 büyüklüğündeki bir depremin faturasının 90 ile 120 milyar dolar arasında olacağını ifade etti. Elgin, yaptıkları çalışmalar neticesinde İstanbul'da 1999 öncesi yapılan okulların yüzde 90'ını, hastanelerin yüzde 79'unu, sağlık ocaklarının yüzde 82'sini, idari binaların yüzde 50'sini, yurtların yüzde 94'ünü ve sosyal hizmet binalarının yüzde 80'ini güvenli hale getirdiklerini söyledi.