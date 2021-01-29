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Son Dakika: yapılacak? Kabine toplantısı bu hafta var mı?

Cumhurbaşkanı liderliğinde, ülkemizde etkisini göstermeye devam eden corona virüsü pandemisine karşı alınan tedbirler ve ’yle ilgili pek çok önemli konuda kararların alındığı yapılacak merak konusu oldu. Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? gibi sorulara yoğun şekilde yanıt aranırken toplantı sonrasında sokağa çıkma yasaklarına ilişkin bir karar alınıp alınmayacağı da en çok öğrenilmek istenenler arasında yer alıyor. İşte merak edilen kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? sorularının cevapları…

Giriş Tarihi: 29.1.2021 22:52 Son Güncelleme: 29.1.2021 22:52 ABONE OL
Son Dakika: Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı bu hafta var mı?

Ülkemizle ilgili pek çok önemli konunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde görüşüldüğü ve kararların alındığı kabine toplantısı ne zaman yapılacak öğrenilmek isteniyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle tedbir amaçlı uygulanan sokağa çıkma yasaklarına ilişkin bir karar çıkıp çıkmayacağı merakla beklenirken toplantı tarihiyle ilgili detaylar kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? sorularıyla araştırılıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, BU HAFTA VAR MI?

Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak olan kabine toplantısına ilişkin tüm detaylar şöyle;



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan kabine toplantısının tarihi henüz belli olmadı. Kabine toplantısı tarihi belli olduğunda buradan öğrenebileceksiniz...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MECLİS'TE SORULARI YANITLADI

TBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'la mücadele kapsamındaki kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin, "Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

"Kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili bir tarih var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız." dedi.



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Son Dakika: Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı bu hafta var mı?
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