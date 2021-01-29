Son Dakika: Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı bu hafta var mı?

Ülkemizle ilgili pek çok önemli konunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde görüşüldüğü ve kararların alındığı kabine toplantısı ne zaman yapılacak öğrenilmek isteniyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle tedbir amaçlı uygulanan sokağa çıkma yasaklarına ilişkin bir karar çıkıp çıkmayacağı merakla beklenirken toplantı tarihiyle ilgili detaylar kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? sorularıyla araştırılıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, BU HAFTA VAR MI?

Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak olan kabine toplantısına ilişkin tüm detaylar şöyle;