Son Dakika: Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı bu hafta var mı?

Ülkemizle ilgili pek çok önemli konunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde görüşüldüğü ve kararların alındığı kabine toplantısı ne zaman yapılacak öğrenilmek isteniyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle tedbir amaçlı uygulanan sokağa çıkma yasaklarına ilişkin bir karar çıkıp çıkmayacağı merakla beklenirken toplantı tarihiyle ilgili detaylar kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? sorularıyla araştırılıyor.
Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak olan kabine toplantısına ilişkin tüm detaylar şöyle;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan kabine toplantısının tarihi henüz belli olmadı. Kabine toplantısı tarihi belli olduğunda buradan öğrenebileceksiniz...
TBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'la mücadele kapsamındaki kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin, "Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız." dedi.
Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
"Kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili bir tarih var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız." dedi.