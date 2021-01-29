Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos Zirvesi'nde yaptığı tarihi çıkışın üzerinden tam 12 yıl geçti. Başbakanlık yaptığı dönemde İsrail Cmhurbaşkanı Peres ve sözünü kesen Davos yöneticisine çok sert tepki göstermiş, dünya televizyonları olayı son dakika haberi olarak duyurmuştu.

HAFIZALARDAN SİLİNMEDİ

Başkan Erdoğan'ın "one minute" çıkışı hafızalardan silinmedi. 29 Ocak 2009 tarihi, Davos'un 48 yıllık tarihine kazındı.

Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Peres'in sözlerine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "suçluluk psikolojisiyle sesiniz yüksek çıkıyor. siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz" demişti.

Mazlumların sesi olan Başkan Erdoğan'ın bu çıkışı, dik duruşu, yani Erdoğan diplomasisinin küresel siyasete etkileri çok büyük oldu.

Tam 12 yıl oldu 'one minute...'diyeli! Davos'ta İsrail'e tarihi ders | Video

"HER GÜN VE HER SAAT TUTTU BU SÖZÜNÜ ŞAHİDİZ..."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Başkan Erdoğan'ın 12 yıl önce Davos zirvesinde yaptığı tarihi 'one minute' çıkışına ilişkin paylaşımda bulundu.

Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Bugün 29 Ocak... Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan tam 12 yıl önce Davos'ta dünya müesses nizamına yaptığı tarihî başkaldırının yıl dönümü. Cumhurbaşkanımız kimsesizlerin kimsesi olmak sözüyle çıkmıştı siyaset yolculuğuna, her gün ve her saat tuttu bu sözünü şahidiz...'