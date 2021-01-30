"CHP'YE GÖRE VATANSEVERLER MİLİTAN, MİLİTANLAR İSE VATANSEVER"

CHP'nin HDP'ye karşı serce, şehit ailelerine, valilere ve kaymakamlara karşı ise şahin kesildiğini ifade eden Şehit Babası Yahya Kemal Yiğit; "CHP'ye göre şehit babası, vali, kaymakam ve hakimler militan YPG'li teröristler ise vatanlarını savunan vatanseverler.

Bunların bu tür söylemleri yeni değil. Sezgin Tanrıkulu bir zamanlar İngiltere'de basın toplantısı düzenleyip "Biz PYD' yi YPG' yi terör örgütü olarak görmüyoruz, kendi vatanını savunan silahlı bir güç olarak görüyoruz diye beyanat vermişti. CHP eski Milletvekili Eren Erdem "Türkiye ile İran savaş yapsa İran'dan yana olurum" diye demeç vermişti. CHP Milletvekili Tayyip Erdoğan gitsin de ben öleyim canımı vereyim diyor. Peki Selahattin Demirtaş, Diyarbakır meydanına sayın Apo'nun heykelini dikeceğiz demiyor muydu?. Bunları Kılıçdaroğlu bilmiyor mu? HDP'li milletvekili o keleşi size çevirmeyi biliriz demedi mi? Bir başka HDP'li vekil biz sırtımızı PKK'ya PYD'ye dayadık demiyor muydu? Bunları bilmiyorlar mı biliyorlar. Çünkü CHP'nin onlara HDP'ye kulakları sağır gözleri kör olmuş durumda. Ama bize gelince şahin kesiliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi imanın varsa imkan da var. Biz onlardan korkmuyoruz. Çünkü biz haklı davamızı savunmaya mecburuz. Bizim başka vatanımız yok" dedi.