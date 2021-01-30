Son dakika: Günlük kiralık evde arkadaşlarını öldürmüşlerdi! Flaş gelişme

İstanbul Şişli'de günlük kiralık evde arkadaşları Rasim Kocaman'ı boynundan vurarak öldüren iki şüpheli yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Ağaoğlu Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Rasim Kocaman (43), Azerbaycan uyruklu Jabir R. (24) ve Hikmet T.(28) günlük kiralık olarak tuttukları evde birlikte vakit geçirmeye başladı. Sabah saatlerine doğru evden silah sesi gelmesiyle birlikte aynı apartmanda ikamet eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Rasim Kocaman'ın boynundan vurularak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



KAZAYLA ÖLDÜ DEDİLER



Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği olaydan sonra hızlıca kaçan Jabir R.'yi evinde gözaltına aldı. Diğer şüpheliyi yakalamak için kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, Hikmet T.'yi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cinayette kullanılan silah ile yakaladı. İki şüphelinin emniyetteki sözlü ifadelerinde birbirlerini suçladıkları, ve 'kazara' öldürdüklerini söyledikleri öne sürüldü. Şüpheliler ile arkadaşlarının arasında daha önceden alacak verecek meselesi olduğu belirlendi.



Şüpheliler Hikmet T.'nin farklı suçlardan 16 kaydı, Azerbaycan uyruklu Jabir R.'nin ise her hangi bir oturma ve çalışma izni olmadığı ve üzerinden sadece doğum belgesi çıktığı öğrenildi. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesine sevk edildi.