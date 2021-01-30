Son Dakika Haberi | Sokağa çıkma yasağı, kısıtlamalar ne zaman bitecek, yasaklar kalkacak mı? Kabine toplantısı ile normalleşme takvimi…

Son dakika haberleri; Kısıtlamalar hakkında alınacak kaarlar bakımından kritik önem taşıyan kabine toplantısı için geri sayım sona eriyor. Ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar ve yasaklar kabinede istişare edilecek! Son dönemde kayda değer oranda düşüş gösteren vaka ve hasta sayısı ile normalleşme sürecine geçiş için beklentiler arttı ve esnaf gözünü kabine toplantısına çevirdi. Aralık'tan bu yana hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasakları, belirli işletmeler için oturarak hizmet vermeye yönelik kısıtlamalar uygulanıyor. Vaka sayısındaki ciddi ve rahatlatan düşüş sonrası gözler normalleşme takvimine çevrilirken, Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, yasaklar ne zaman kalkacak? soruları da milyonlar tarafından araştırılıyor.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada vakaların kritik seviyelerin altına düşmesi halinde kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı sinyalini vermişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede ise hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamalarının yeni bir karar alınıncaya kadar devam edeceği ifade edilmişti...

SON DAKİKA: KABİNE TOPLANTISINI İŞARET ETTİ

Dün (27 Ocak 2021) AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen haftalık grup toplantısındaki konuşmasının ardından çıkışta basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Başkan Erdoğan kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağına ilişkin soruya "Kabine toplantısının ardından varsa öyle bir şey açıklarız" dedi.