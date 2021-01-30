Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: LGBTİ+’ye PKK soruşturması

Son dakika: LGBTİ+’ye PKK soruşturması

"Kabe'ye saygızılık" haberiyle gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi'nde şimdi de PKK skandalı ortaya çıktı. Son dakika bilgisine göre LGBTİ+’nin Boğaziçi Üniversitesindeki çalışma kulübünde PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirilmesine ilişkin ayrı bir soruşturma başlatıldı.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 30.1.2021 20:29 Son Güncelleme: 30.1.2021 21:10 ABONE OL
Son dakika: LGBTİ+’ye PKK soruşturması

Boğaziçi Üniversitesinin okul sahnesinde DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken gruplar Kabe fotoğrafını yere serip üzerine LGBT paçavrasını yerleştirmişti.

Skandal provokasyona ilişkin yürütülen soruşturmada Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde de arama yapılmış ve burada PKK terör örgütüne ait afiş ve pankartlar ele geçirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından LGBTi+ Kulübünde bulunan örgüt dokümanlarına ilişkin ayrı bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulüp Odasına yapılan aramalar polis kamerasında | Video

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "LGBTİ+ isimli çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirilmiş olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen bir soruşturma daha başlatılmıştır" denildi.

Son dakika haberi: LGBT Kulüp Odasına polis baskını! PKK terör örgütü amblemli kitap ele geçirildi

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: LGBTİ+’ye PKK soruşturması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA