Son dakika: LGBTİ+’ye PKK soruşturması

Boğaziçi Üniversitesinin okul sahnesinde DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken gruplar Kabe fotoğrafını yere serip üzerine LGBT paçavrasını yerleştirmişti.
Skandal provokasyona ilişkin yürütülen soruşturmada Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde de arama yapılmış ve burada PKK terör örgütüne ait afiş ve pankartlar ele geçirilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından LGBTi+ Kulübünde bulunan örgüt dokümanlarına ilişkin ayrı bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "LGBTİ+ isimli çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirilmiş olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen bir soruşturma daha başlatılmıştır" denildi.