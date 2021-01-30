Son dakika: LGBTİ+’ye PKK soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından LGBTi+ Kulübünde bulunan örgüt dokümanlarına ilişkin ayrı bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "LGBTİ+ isimli çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirilmiş olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen bir soruşturma daha başlatılmıştır" denildi.