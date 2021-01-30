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'den flaş hamlesi! WhatsApp'tan bilgi ve belge talep etti

Bilindiği üzere gizlilik sözleşmesini değiştirmiş ve kullanıcı verilerinin 'la paylaşılmasını zorunlu hale getirmişti. dahil olmak üzere birçok ülkede bu konuyla ilgili olarak yetkililer devreye girdi. Şimdi Türkiye'den flaş bir hamle geldi. (KVKK) Başkanı , hakkında inceleme başlatılan WhatsApp'la ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 30.1.2021 12:10 Son Güncelleme: 30.1.2021 12:23 ABONE OL
Türkiye'den flaş WhatsApp hamlesi! WhatsApp'tan bilgi ve belge talep etti

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, hakkında inceleme başlatılan WhatsApp'tan tebligat yapılarak bilgi ve belge talep edildiğini bildirdi.

Bilir, bazı kişisel bilgilerin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını da içeren yeni gizlilik ilkesinin kabulünü uygulamanın kullanımı için zorunlu hale getiren WhatsApp hakkında yürütülen incelemeye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kurumun karar organı Kişisel Verileri Koruma Kurulunca incelemenin, temel ilkeler, veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ile açık rızanın unsurları ve açık rızanın hizmet şartına bağlanıp bağlanmaması yönünden gerçekleştirildiğini belirten Bilir, 12 Ocak'ta başlatılan incelemenin sürdüğünü ifade etti.

Faruk Bilir, "WhatsApp'a tebligat yapıldı, bilgi ve belge talep edildi. Sürecin takipçisiyiz." dedi.

KULLANICILARA VERİLEN SÜRE UZATILMIŞTI

WhatsApp, 4 Ocak'ta "gizlilik ilkesi"ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.

Bu karara ilişkin kullanıcılardan yoğun eleştiri alması üzerine WhatsApp yaptığı açıklamada, "Avrupa Bölgesi" kullanıcılarının bu güncellemeden etkilenmeyeceğini, bu bölgedeki kullanıcıların verilerinin Facebook şirketleriyle paylaşılmayacağını duyurmuştu.

Daha sonra WhatsApp, güncelleme için verilen süreyi 15 Mayıs'a kadar ertelediğini duyurmuştu.

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Türkiye'den flaş WhatsApp hamlesi! WhatsApp'tan bilgi ve belge talep etti
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