Son dakika: Arzu Aygün cinayetinde flaş gelişme! Katilin flaşbellek oyunu





Bunun üzerine ifadeye alınan Coşkun sadece telefonun değil bir tane de flaşbelleğin kendisinde olduğunu bu ikisini de Arzu Aygün'ün kendisine bırakıp arkadaşları ile Trabzon'a gittiğini, 'kendisine bir şey olması halinde telefon ve flaşbelleği savcıya vermesini' söylediğini öne sürdü.