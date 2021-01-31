Son dakika: Bakan Selçuk: Bu süreçte olağanüstü şeyler yaptık

Üç kanalda bugüne kadar toplamda 11 bin 128 saat yayının yapıldığı ve yayınların halen devam ettiği belirtilirken, içerik üretimlerinin ders videolarıyla sınırlı olmadığı, öğretmenler için 'Öğretmenler Odası', veliler için 'Bizden', öğrenciler için 'Özel Eğitim İçerikleri', 'Deneyler ve Akıllı Teneffüs' gibi 932 ders dışı etkinliğin videosunun da çekilerek yayınlandığı bildirildi.

BAKAN SELÇUK: SALGIN, EĞİTİM GÜNDEMİMİZİN ORTASINA BİR GÖKTAŞI GİBİ DÜŞTÜ

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Selçuk, "Bugün EBA TV on bininci ders videosunu çekti. Bir videonun hazırlığı günlerimizi alıyor. Nasıl bir emek ve ne müthiş bir alın teridir bunu ancak süreci izlediğinizde anlayabilirsiniz" dedi.

Bu ülkenin çocukları için gece gündüz ter döken tüm gönüllü meslektaşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür eden Selçuk, "Salgın, eğitim gündemimizin ortasına bir göktaşı gibi düştü. Gördük ki zamanın ruhuna ayak uydurmadan bundan sonrasını götüremeyeceğiz. Bu öngörülemeyen süreçte öğretmenlerimizle birlikte olağanüstü şeyler yaptık. Her şeyden önce şartlara en kısa sürede uyum sağlayarak EBA Televizyonu yoluyla uzaktan eğitime geçtik. Çocuklarımızın eğitimden kopmamalarını sağladık" diye konuştu.