Detaylara SABAH ulaştı! İşte Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokasyonun perde arkası

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek karışıklık çıkarmayı planlayan çevreler bugün yine iş başındaydı. Üniversitede provokatörler bugün de boş durmadı.
Rektör Melih Bulu'nun atamasını hazmedemeyen çoğu LGBT'li küçük bir grup rektörlük binası önünde eylem yaptı.
Küçük bir grup öğle saatlerinde rektörlüğün önünden ayrılmama kararı aldı. Rektör Melih Bulu grubun ne istediklerini anlamak için gruptan 3 kişiyi makamına çağırdı, ancak rektörle kimse görüşmedi.
Geç saatlere kadar rektörlük binası önünden ayrılmayan bu kişilere polis de uyarıda bulundu. Grup ise hakarete varan sloganlarla rektörü taciz etti.
HİÇBİR UYARIYI DİNLEMEYEN GRUBA POLİS MÜDAHALE EDEREK DAĞITTI
Daha önce eylemlere katılan çoğu öğrencinin de ''artık bu tavrı sürdürmek istemedikleri ve anlamsız, amaçsız bir direniş'' olduğu gerekçesiyle toplanmalardan da vazgeçtiği öğrenildi.
SABAH'a konuşan kaynaklar '' Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 bin öğrenci varsa bu olaylara karışan en fazla 100 öğrenci vardır. Onlar da zaten bu tavırların anlamsız olduğu kanısıyla bu eylemlerden vazgeçtiler. Ancak çok küçük bir grup maalesef bazı kışkırtmalarla kontrolsüz bir şekilde bazı olaylara karışıyorlar'' dedi. Öte yandan rektörlük önünde yaşanan olaylara LGBT'nin sosyal medyada abartılı ifadelerle destek verdiği ortaya çıktı. Ancak sokağa çıkma yasağı olan saat 9'a doğru grubun dağıldığı, dışardaki grubu da polisin dağıttığı öğrenildi. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre LGBT üyelerinin oldukça kontrolsüz davrandı. Dün gece itibariyle de LGBT derneğinin kapatıldığı öğrenildi.