Detaylara SABAH ulaştı! İşte Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokasyonun perde arkası

SABAH'a konuşan kaynaklar '' Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 bin öğrenci varsa bu olaylara karışan en fazla 100 öğrenci vardır. Onlar da zaten bu tavırların anlamsız olduğu kanısıyla bu eylemlerden vazgeçtiler. Ancak çok küçük bir grup maalesef bazı kışkırtmalarla kontrolsüz bir şekilde bazı olaylara karışıyorlar'' dedi. Öte yandan rektörlük önünde yaşanan olaylara LGBT'nin sosyal medyada abartılı ifadelerle destek verdiği ortaya çıktı. Ancak sokağa çıkma yasağı olan saat 9'a doğru grubun dağıldığı, dışardaki grubu da polisin dağıttığı öğrenildi. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre LGBT üyelerinin oldukça kontrolsüz davrandı. Dün gece itibariyle de LGBT derneğinin kapatıldığı öğrenildi.