Son dakika haberi: "İstanbul'a 87 kışı geliyor" iddiasına Meteoroloji'den açıklama geldi!

İstanbul'a birçok insanın hayatını kaybettiği, zorlu şartlarda hayatın günlerce adeta işkenceye dönüştüğü günler olan 1987 kışının ve o dönemdeki kar yağışına benzer bir yağışın geleceğini iddia eden bazı isimlerin ardından Meteoroloji'den son dakika hava durumu bilgisi ve açıklaması geldi. İşte ayrıntılar;
Son dönemde dört gözle beklenen kar yağışı istenen seviyeye ulaşmayınca, şehir efsaneleri ortaya atılmaya başladı. "Balkanlar'dan, Türkiye'ye doğru hareket etme ihtimali olan soğuk hava sistemi Türkiye'ye gelecek ve tarihin en sert kışlarından biri başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de yaşanacak" söylentisi de bunlardan biri. Meteoroloji ise genel müdürlük düzeyinde bu haberle ilgili önemli bir açıklama yayınladı.
Son Dakika Haberleri | "İstanbul'a 87 kışı geliyor" iddiasına flaş açıklama geldi! | Video
O KIŞ BU KIŞ MI?
Hürriyet'te yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri İstanbulluları hem heyecanlandıran hem de korkutan bu iddialarla ilgili olarak bir değerlendirme yaparak güncel hava durumu verilerini de paylaştı. Buna göre İstanbul ve çevre illere 1987 kışına benzer bir kış ve kar yağışının geleceği iddiaları yalanlanmış oldu. Yetkililer şunları söyledi:
AKSİNE SICAKLIKLAR ARTACAK
"İstanbul'da önümüzdeki bir haftalık periyotta 1987 yılına benzer bir kış beklemiyoruz. Bırakın bir metrelik karı, hatta hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hava İstanbul'da hafta ortasına kadar 14-15 dereceye kadar çıkacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde lokal sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Genelde ülkemizi etkileyen soğuk hava Balkanlar'dan geldiği için öyle deniyor. Ancak önümüzdeki günlerde bu soğuk hava dalgası olmayacak.
DİĞER İLLERDE SON DURUM
Bugün Doğu bölgelerde yağışlar devam edecek. Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yükseklerde ise yoğun kar şeklinde görülmesini bekliyoruz. Pazartesi ve salı günü ise Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde yağış beklenmiyor."
18 SAAT ARALIKSIZ KAR YAĞMIŞTI: Şubat ayında başlayıp, Mart ayına kadar devam eden 1987 kışı İstanbul'u vurup geçmişti. İstanbul'da 18 saat kar yağmış ve kar kalınlığı neredeyse 1 metreyi bulmuştu. Gazeteler hava olayını günlerce manşetine taşımıştı.
NELER OLMUŞTU?
Soğuk hava deyince akla hemen 1987'nin o dondurucu kışı gelir. Mart ayında başlayan, soğuklar neredeyse 10 günde İstanbul'u felç etmişti. 1985'in efsane kışı ise 1987 kışı gibi unutulmazlar arasında yer alır. Şubat ayında başlayıp, mart ayına kadar devam eden 1985 kışı İstanbul'u vurup geçmişti.
Kar trafiğinde beklerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Muammer Kalkavan isimi vatandaş...
KURTLAR ŞEHRE İNMİŞTİ: İstanbul'da 18 saat kar yağmış ve kar kalınlığı neredeyse 1 metreyi bulmuştu. Saatlerce süren kar yağışının hayatı felç etmiş, Belgrad Orman'ından geldiği düşünülen kurtlar bile şehre inmişti.
İşte önceki gün bazı uzmanların yaptığı son dakika açıklamalarında buna benzer bir soğuk hava dalgasının İstanbul'a doğru yaklaşmakta olduğu belirtilmişti.
İddiaya göre Avrupa ya da Türkiye'ye doğru hareket etme ihtimali olan soğuk hava sistemi, Türkiye'ye gelmesi durumunda "Tarihin en sert kışlarından birini de beraberinde getirecek" denilmişti.