Son dakika: Gezi parkı davasında flaş gelişme! Mahkeme 8 sanığa yurt dışı çıkış yasağı getirdi





YARGITAY'DAKİ DOSYA DA İSTENDİ



İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi ayrıca bozma ilamında vurgulanan, Dolmabahçe'deki Başbakanlık ofisini işgal eden Çarşı Grubu'na yönelik yapılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın Yargıtay aşamasında olduğu, Yargıtay'ın ilgili ceza dairesinden Çarşı Davasının dosyanın sorulmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararları sonrası, mala zarar vermeden yapılan suç duyurularıyla ilgili bozma kararında yer alan hususları ise yapılacak olan duruşma esnasında değerlendirileceğini vurguladı.



BOZMA SONRASI İLK DURUŞMA 21 MAYIS'TA



Mahkeme tensip zaptında, bozma kararı sonrası yeniden görülecek Gezi Parkı kalkışmasına ilişkin davasının 21 Mayıs tarihinde yapılmasına karar verdi.