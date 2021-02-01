Son dakika: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı ile 1 Şubat 2021 koronavirüs tablosu vaka ve ölü sayısı son durum

Son dakika haberler… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin değerlendirmeleri akşam saatlerinde açıklıyor. Dünyada salgın üzerinde topyekun mücadele devam ederken Türkiye'de günlük tespit edilen vaka sayısı, salgın kaynaklı can kaybı, yoğun bakım hasta sayısı merak ediliyor. En son vaka sayısı 6 bin 562, vefat sayısı 128 olarak kayıtlara geçti. Peki 1 Şubat 2021 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum açıklandı mı? İşte son dakika haberinin detayları…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI SON DURUM!

Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. Uzunca bir süredir uygulanan kısıtlamalar sonrası, ağır hasta sayısında gözle görülür düşüş ise dikkat çekiyor. Son 24 saatte 6.562 vaka sayısı, hasta sayısı 641, vefat sayısı ise 128 olarak duyuruldu. Bakan Koca tarafından 1 Şubat Türkiye corona virüs ve ölü sayısına ilişkin açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.