Son dakika: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı ile 1 Şubat 2021 koronavirüs tablosu vaka ve ölü sayısı son durum

Son dakika haberler… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin değerlendirmeleri akşam saatlerinde açıklıyor. Dünyada salgın üzerinde topyekun mücadele devam ederken Türkiye'de günlük tespit edilen vaka sayısı, salgın kaynaklı can kaybı, yoğun bakım hasta sayısı merak ediliyor. En son vaka sayısı 6 bin 562, vefat sayısı 128 olarak kayıtlara geçti. Peki 1 Şubat 2021 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum açıklandı mı? İşte son dakika haberinin detayları…
Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. Uzunca bir süredir uygulanan kısıtlamalar sonrası, ağır hasta sayısında gözle görülür düşüş ise dikkat çekiyor. Son 24 saatte 6.562 vaka sayısı, hasta sayısı 641, vefat sayısı ise 128 olarak duyuruldu. Bakan Koca tarafından 1 Şubat Türkiye corona virüs ve ölü sayısına ilişkin açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
Corona virüsü vaka ve ölü sayısı henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 136 bin 418 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 562 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 641 olarak açıklandı.
VAKA SAYISI: 6 bin 562
HASTA SAYISI: 641
VEFAT SAYISI: 128
İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 006
VAKA SAYISI: 6 bin 871
HASTA SAYISI: 658
VEFAT SAYISI: 129
İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 100
VAKA SAYISI: 6 bin 912
HASTA SAYISI: 664
VEFAT SAYISI: 131
İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 093
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü (1 Şubat 2021) Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Kabine toplantısının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Kabinede lokanta, restoran ve kafelerin durumunun yanı sıra son günlerde gündemde olan gıda fiyatlarındaki artış da ele alınacak. Kabine Toplantısı'nın 15.00'te başlaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeler değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının son durumu, mutasyonlu virüs ve aşılama çalışmalarıyla ilgili sunum yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti grup toplantısında lokanta, restoran ve kafelere yönelik desteği açıklamıştı. Lokantaların bir süre daha paket servis şeklinde hizmet vermeye devam etmesi, aşılama sayısının artması ve kısıtlamalar nedeniyle vakalarda belli oranda düşüş olmasından sonra lokantalara yönelik kısıtlamanın yeniden ele alınması bekleniyor.