Son dakika haberi | Boğaziçi provokasyonunda yeni gelişme! Terör örgütleri ile bağlantılı çıktılar

Son dakika haberi... Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde dün düzenlenen gösterilerde, yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen 108 şüpheli ve Rektörlüğü ablukaya alarak bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen eylemlerinden vazgeçmeyen 51 gösterici olmak üzere 1'i Suça Sürüklenen Çocuk toplam 159 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişindeki olaylar nedeniyle gözaltına alınan 108 şüpheliden 101'inin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, sadece 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, ayrıca 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği tespit edildi. Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınan 51 şüpheliden ise, 50'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 1 şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu belirlendi.

Dün gözaltına alınan 159 şüpheliden, 98'i İl Emniyet Müdürlüğünce ifadeleri alındıktan sonra bugün Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakıldığı anlaşıldı. 61 şüpheli ile ilgili işlemlerin ise devam ettiği belirlendi.

Yakalanan 159 şüpheli şahıs ile alakalı olarak yapılan çalışmalar neticesinde; 19 şahsa DHKP-C Terör Örgütüyle alakalı, 23 şahsa MLKP Silahlı Terör Örgütüyle alakalı ve 9 şahsa ise PKK Silahlı Terör Örgütüyle alakalı daha önceden adli işlem yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, 79 şahsın çeşitli terör örgütleri veya marjinal gruplarla iltisaklı olduğu belirlendi.