İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.



SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:



BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR



Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerden, Güney Kampüsü'ne alınanlardan 108 tanesinden 101 tanesi Boğaziçi'yle alakalı değil, 79 tanesi DHKP-C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi.

Son dakika: Bakan Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması! | Video



REKTÖR SEÇİMİ SONRASI PROTESTOLAR



Bir önceki seçimlerde üniversitemizin rektörünü öğrenciler mi seçiyordu? Hayır. Üniversitemizin öğretim üyeleri seçiyordu. Dün de öğrenciler bu konuda bir yetkinlik sahibi değildi, bugün de değil.



KABE FOTOĞRAFI TEPKİSİ



Burada maalesef marjinal, ideolojik, çok uçlarda olan sınırlı sayıdakiler üniversiteyi marjinal ideolojik merkeze çekmişler. Bu doğru bir iş değil. Bizim Boğaziçi Üniversitesi'yle konuşacağımız iş onların başarısıdır. Bunlar bloke ediyorlar üniversiteyi. Diyebilirsiniz ki "Size ne? Milletin kutsallarıyla uğraşsınlar." Senin Kabe'yle ne işin var? Onları yapanların annesi, babası, ailesi yok mu? Bu ülkede her gün 5 vakit ezan okunuyor. Hani ne oldu saygı, demokrasi, çoğulculuk kelimeleri? İnsanların inandıklarını bu kadar kışkırtmak için üzerine gidilir mi?



'TÜRKİYE AYAĞA KALKSA BUNA MÜSAADE ETMEM'



Boğaziçi Üniversitesi'nin giriş kapısını ilk gün kırdılar. Bunun adı vandallıktır. Bu öğrenciler ne yapacaklar? Rektörün odasına girecekler, rektörün odasını işgal edecekler. Ben İçişleri Bakanıyken buna müsaade etmem. Boğaziçi Üniversitesi ayağa kalksa da, Türkiye ayağa kalksa da müsaade etmem. Rektörün odasını basmak, işgal etmek, LGBT'cilerin bunu yapması, polisin aleyhine "Katil polis" diye slogan atılması. Biz neredeyiz? Niçin bunu yapıyorlar? Biz buna müsaade etmeyiz. CHP milletvekillerinin bunun içinde ne işi var?